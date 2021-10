Es ist die Flut an guten Quartalszahlen, die den Aktienmarkt derzeit in Schwung bringen

Nachdem die Anleger wochenlang durch Warnungen vor einer Stagflation mürbe gemacht wurden, zeichnen die Unternehmen in ihren vorgelegten Bilanzen nun ein ganz anderes Bild, das der Anpassungsfähigkeit und Ertragsstärke. Zwar gibt es Ausreißer in negativer Hinsicht, aber diese sind gerade in der Minderheit.

Um den Themenkomplex Inflation und Zinsangst herum hat sich in den vergangenen Wochen eine negative Stimmung aufgebaut, die sich in der laufenden Berichtssaison nun nach oben Bahn bricht, weil die Unternehmen mit den aktuellen Rahmenbedingungen steigender Rohstoffpreise und Lieferengpässen scheinbar besser zurechtkommen als von den Anlegern befürchtet. Die Geschäfte laufen besser, aber die Stimmung mit Blick in die Zukunft ist gedämpft. Der Beweis, dass durch etwas höhere Zinsen und etwas mehr Inflation das Wachstum wegbricht, muss allerdings erst noch erbracht werden. Der Anlagenotstand in Sachen Aktien wiegt derzeit schwerer als die Angst vor Eintrübungen durch Margendruck und Inflation.

Es sieht ganz danach aus, als würde die Jahresendrally an den Börsen bereits laufen. Gute Nachrichten prallen auf ein negatives Sentiment. Diese Kombination kann sich zu einem fruchtbaren Nährboden für weitere Kurssteigerungen entwickeln. Für den Deutschen Aktienindex gilt es nun, die Gewinne vom gestrigen Tag zu verteidigen. Gelingt dies, könnten schon bald die 16.000 Punkte in Angriff genommen werden. Ein Rutsch unter das gestrige Tief dürfte hingegen erneut für Volatilität und neu aufkommende Zweifel sorgen.

