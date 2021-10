Warum neue Allzeithochs kein Widerspruch zur fundamentalen Lage sind

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, da erheben wir hier bei Stockstreet den Anspruch, unsere Leser über das Börsengeschehen aufzuklären, und dann das: Auf meinen Beitrag der Vorwoche schrieb mir ein Leser, dass wir ....

da erheben wir hier bei Stockstreet den Anspruch, unsere Leser über das Börsengeschehen aufzuklären, und dann das: Auf meinen Beitrag der Vorwoche schrieb mir ein Leser, dass wir Widersprüchliches von uns geben. Während ich am vergangenen Montag schon die Jahresendrally ausrief, erwartete Sven Weisenhaus noch am Freitag zuvor eine weitere Korrektur. „Ja, was denn nun?“, wollte der Leser wissen.

Aber letztlich geht es bei der Leserfrage darum, ob sich die Aktienmärkte sklavisch an die „Vorgaben“ der Konjunkturdaten halten müssen oder nicht. Dazu hatten wir bei Stockstreet schon öfter den Vergleich von Wirtschaft und Börse mit Herrchen und Hündchen benutzt, um zu illustrieren, dass die Börse eben nicht ständig dem Pfad der Wirtschaft folgt, sondern – wie ein Hündchen an der Leine – mal vorausläuft, mal hinterherhinkt.

Es ist also keineswegs so, dass die jüngste, kräftige Erholung und der Ausbruch einiger US-Indizes auf neue Allzeithochs ein Widerspruch zur scheinbar mauen fundamentalen Lage sind. Die Märkte sind sehr gut darin, große, berechenbare Trends, wie die Konjunkturentwicklung, einzuschätzen. Daher könnten mit den jüngsten Turbulenzen die verschlechterten Konjunkturaussichten inzwischen eingepreist sein.

In Deutschland scheint es düster auszusehen

Und es ist ja keineswegs so, dass an allen Aktienbörsen Freude und Sonnenschein herrschen. Der DAX z.B. hing den US-Indizes deutlich hinterher und hat sich in der Vorwoche im Gegensatz zu diesen kaum bewegt. Wie Sven Weisenhaus dazu erst am Freitag richtig angemerkt hat, passt diese Kursentwicklung zur Skepsis der Unternehmen, die sich in den einschlägigen Einkaufsmanagerindizes niederschlägt. Im Gegensatz dazu hellte sich die Stimmung in den US-Unternehmen zuletzt wieder auf. Und auch die laufende Quartalsberichtssaison zeigt, dass in den USA die Geschäfte der Unternehmen noch rund laufen.