Alles Wissenswerte wie man Kredite ohne Schufa beantragen kann

Als Kreditnehmer kommen Sie früher oder später um eine Bonitätsauskunft nicht herum. Da dabei auch die SCHUFA informiert wird, wirkt sich alleine schon diese Anfrage auf Ihre Kreditwürdigkeit aus. Die Vorgehensweise bei einem Kreditantrag und wie Sie dabei Ihre Bonität aufrechterhalten, beschreiben wir in diesem Artikel.

Bild: Auskunft über Bonität bei der Schufa. Bildquelle: Vi5-a-Vi5 via pixabay

Was versteht man unter einer Kreditanfrage?

Als Kreditanfrage bezeichnet man die Anfrage an eine Bank oder Sparkasse nach einem gezielten Kredit. Die Bank holt zur Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit, auch Bonität genannt, Informationen über Ihre Person ein. Dies geschieht bei einer Auskunftei, in den meisten Fällen bei der SCHUFA. An diese schickt die Bank Ihre Anfrage, meldet den Vorgang als Kreditanfrage und erhält dann Informationen darüber, wie zuverlässig Sie als Kreditkunde sind und ob Sie bisher Schwierigkeiten bei der Rückzahlung von Darlehen hatten. Das Kreditinstitut prüft auf diese Weise, ob Sie die Kreditwürdigkeit erfüllen und ob sie Ihnen den Kredit gewähren wird.

Finanzinstitute erkundigen sich sofort nach Ihrer Kreditwürdigkeit, wenn Sie einen Kredit beantragen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kreditanfrage online oder in einer Filiale erfolgt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um einen Kleinkredit, einen 10.000-Euro-Kredit, eine Autofinanzierung, einen Kredit für Selbstständige oder eine Immobilienfinanzierung handelt.

Was sind Darlehen ohne Schufa?

Unter einem Kredit ohne Schufa versteht man einerseits einen Kredit ohne Schufa-Auskunft (Schufa-Abfrage) und andererseits einen Kredit ohne Schufa-Eintrag.

Beantragen Sie einen Kredit in Deutschland, dann ist eine Bonitätsprüfung durch den Kreditgeber obligatorisch. Sie dient dazu, Sie vor Überschuldung zu schützen und der Kreditgeber schützt sich vor Zahlungsausfällen.

Sobald Sie einen Kreditantrag stellen, wird dieser in Ihrer Schufa-Datei gespeichert. So entsteht ein Schufa-Eintrag, der für andere sichtbar ist. So ein Eintrag ist zunächst nicht negativ. Allerdings kann er bei mehreren Anfragen den Eindruck erwecken, dass Sie immer abgelehnt wurden.

Möchten Sie Kredite vergleichen, sollten Sie immer auf schufa-neutrale Konditionsanfragen achten. Sie finden diese zwar auch in Ihrer Schufa-Meldung, allerdings ist sie nur für Sie sichtbar und hat keinen Einfluss auf Ihren Score. Wie häufig Sie Konditionsanfragen stellen, spielt keine Rolle.

Sollten Sie einen Kredit aufgenommen haben, wird dies ebenfalls spätestens nach Vertragsabschluss gemeldet. Diese Eintragung zählt als "positive Auskunft".

Gibt es Kredite ohne SCHUFA?

Beantragen Sie einen Kredit bei einer Bank mit Sitz in Deutschland, kommen Sie in der Regel nicht an der SCHUFA vorbei. Wenn aber doch, dann weil die Bank oder der Kreditgeber die Bonität bei einer anderen Auskunftei wie bei der Creditreform, Arvato infoscore oder CRIF BÜRGEL prüfen lässt.

Sucht man einen Kredit ohne SCHUFA, wird man meist den "Schweizer Kredit" wählen. Bei einem Schweizer Kredit findet die Bonitätsprüfung nicht bei der Schufa statt und der Kredit wird dort nicht verzeichnet.

Einen Privatkredit aufnehmen?

Für diejenigen, die einen Kredit trotz einer schlechten Bonitätsprüfung (Schufa) benötigen, kommt es nicht selten zu Überlegungen, einen Freund oder Bekannten, vielleicht sogar ein Familienmitglied zu fragen. Von dieser Möglichkeit sollte in der Regel wirklich nur Gebrauch gemacht werden, wenn es keine andere Chance gibt, einen Kredit ohne Schufa oder einen Kredit trotz Schufa-Eintrag zu erhalten. Wird der Kreditantrag abgelehnt, kann dies nämlich leicht zu erheblichen Nachteilen bei späteren Anfragen führen. Dennoch ist immer zu bedenken, dass man einen Kredit über einen Freund oder ein Familienmitglied möglicherweise nicht zurückzahlen kann, was auch die Beziehung nachhaltig negativ beeinflussen kann.

Häufig werden im Internet auch Darlehen von "Privatpersonen" angeboten. Es handelt sich dabei ebenfalls um Darlehen ohne Schufa, von denen jedoch nur abgeraten werden kann. Meist muss man mit horrenden Kreditgebühren rechnen und natürlich auch damit, dass sich hinter den "Privatpersonen" kriminelle Organisationen verbergen. Dies sind Organisationen, die darauf geschult sind, die finanzielle Notlage der Menschen geschickt zu missbrauchen. So versprechen sie Schnellkredite ohne Schufa mit Sofortzusage, die ihre Kunden aber durch die Wucherzinsen noch weiter in finanzielle Probleme treiben. Oft findet man auch Angebote, bei denen Kredite durch vermeintliche Vertragsunterlagen erhält, die man per Nachnahme erhält und somit Gebühren entstehen, die niemals zu einem Kredit führen. Seriöse Kredite ohne Schufa findet mal nur auf wenigen Website. Eine von uns verifizierte Quelle finden Sie online auf ohneschufa.info.