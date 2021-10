Großinvestor Eric Sprott übt die Warrants aus, die er bei einer der letzten Finanzierungsrunden von Metallic Minerals erhalten hat.

Im Oktober 2019 hatte Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) eine Kapitalerhöhung durchgeführt, an der sich auch der kanadische Starinvestor Eric Sprott beteiligt hat. Die damals ausgegebenen Aktien waren mit einer Option verbunden. Sie hat Eric Sprott kürzlich ausgeübt.

Für Metallic Minerals war es eine Art Ritterschlag, als sich Eric Sprott im Oktober 2019 dazu entschloss, eine Beteiligung am Unternehmen aufzubauen. Sie brachte nicht nur frisches Kapital, das in die Exploration des Keno-Hill-Projekts investiert werden konnte, sondern auch eine Menge Reputation, denn Eric Sprott beteiligt sich zwar an vielen jungen Gold- und Silberunternehmen, doch längst nicht an jedem.