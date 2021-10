STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen in einem Tesla Call-Optionsschein

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN JJ3169)

Im bisherigen Handelsverlauf finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Tesla statt. Der Händler an der Euwax erhält überwiegend Verkaufsorders in dem Produkt. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. Die Tesla-Aktie erreichte zu Handelsbeginn mit 908,95 Euro ein neues All-Time-High, bevor es für die Aktie kontinuierlich nach untern ging. Gegenwärtig liegt die Aktie bei 881,80 Euro geringfügig im negativen Bereich. 2. Knock-out-Call auf Freeport-McMoRan (WKN MA6J5E)

Auf das amerikanische Bergbauunternehmen Freeport-McMoRan kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Das Unternehmen betreibt Bergbaubetriebe in Nord- und Südamerika sowie in Indonesien. Die Aktie notiert mit 33,90 Euro beinahe unverändert. 3. Call-Optionsschein auf Gerresheimer (WKN SF5EY1)

In einen Call-Optionsschein auf den Medikamenten-Verpackungshersteller Gerresheimer steigen die Derivateanleger ein. Gerresheimer konnte im letzten Quartal seinen Umsatz um 10% auf 382 Millionen Euro steigern. Im Kerngeschäft konnte dabei ein EBITDA von 79 Millionen Euro erzielt werden. Für die im MDAX enthaltene Aktie geht es um 1,5% auf 80,20 Euro bergauf.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment weist im heutigen Handel eine Spanne von 50 bis -50 Punkten aus. Als der DAX die 15.700 Punkte-Marke durchbrach, rutschte der Euwax Sentiment deutlich in den negativen Bereich ab. Die Stuttgarter Derivateanleger misstrauen anscheinend der dynamischen Entwicklung im DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Wie findet man eigentlich aussichtsreiche und günstig bewertete Aktien? Diese Frage kennt wohl jeder Börsianer nur zu gut... Alex Fischer hat darauf mit seinem @Dividenden-Alarm eine ganz eigene Antwort gefunden. Im Gespräch mit Richy erklärt er, auf welche Aktien-Kennzahlen er vor einem Investment achtet, wie wichtig diese im Vergleich zum Geschäftsmodell eines Unternehmens sind und auf was er beim Aktien-Kauf besonderen Wert legt. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=jhSevV7PRFs

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)