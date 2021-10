Seit dem Rücksetzer aus März letzten Jahres auf 10,13 Euro konnte Infineon bis heute in der Spitze gut 290 Prozent an Boden wieder gut machen und hat sich ganz klar über die Widerstände aus 2017/2019 von 25,76 Euro hinweggesetzt. Dieses Jahr war tendenziell von einer Konsolidierung geprägt, diese fand im Bereich von 30,00 Euro einen tragfähigen Boden vor. Von dort aus startete Infineon im Sommer wieder durch und begab sich in dieser Woche sogar über die begrenzende Trendlinie sowie das Kursniveau von über 38,75 Euro aufwärts. Dies könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch weiteres Kurspotenzial und sogar eine Rallyebeschleunigung bedeuten.

Wochenschlusskurs entscheidend!

Können Bullen tatsächlich überzeugen und die Infineon-Aktie mindestens über 38,75 Euro per Wochenschlusskurs hieven, würde dies weitere Zugewinne in den Bereich von zunächst 40,22 und darüber an 42,42 Euro erlauben zu vollziehen. Mittel- bis langfristig könnte Infineon noch sehr viel stärker profitieren. Geht es dagegen unter 38,00 Euro abwärts, würde ein Test des seit Sommer dieses Jahres bestehenden Aufwärtstrends mit Abschlagspotenzial zurück auf 36,77 Euro drohen. Aber erst darunter dürfte erneut der EMA 50 bei der Zeit 32,99 Euro in den Fokus der Anleger geraten. Ein derartiges Szenario deutet sich derzeit allerdings nicht an, tendenziell ist die Aufwärtsvariante zu favorisieren.