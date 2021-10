Mit Discount-Zertifikaten auf die flatexDEGIRO-Aktie können Anleger das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren.

Der Onlinebroker flatexDEGIRO (DE000FTG1111) ist nach eigenen Angaben der größte Online Broker Europas für private Anleger mit einer der wachstumsstärksten Plattformen. Von aktuell 1,75 Mio. Kunden mit 75 Mio. Transaktionen will der Konzern bis 2026 auf 7 bis 8 Mio. Kunden wachsen und 250 bis 350 Mio. Transaktionen abwickeln. Grundsätzlich leben Broker vor allem von (moderat) volatilen Märkten, weshalb sich der Sektor bedingt zur Diversifikation eignet – allerdings ist die mehr oder weniger erfahrene Retail-Kundschaft vor allem in Bullenmärkten aktiv und sitzt Bärenmärkte tendenziell inaktiver aus. Nach dem Trading- und Anlageboom im Corona-Jahr 2020 sind die Erwartungen hoch (Marktkapitalisierung aktuell 2,24 Mrd. Euro); mittelfristig ist jedoch die Diskussion der Regulierung zum Payment-for-Orderflow zu beobachten – jener Kick-backs von Market Makern und Emittenten also, die die günstigen Handelskonditionen und damit einen höhere Umschlaghäufigkeit der Kundenportfolios erst ermöglichen. Die relativ hohen Volatilitäten ermöglichen interessante Konditionen bei Zertifikaten.

Attraktive kurz- und mittelfristige Discount-Strategien (März und Juni)