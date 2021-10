In der letzten charttechnischen Besprechung zu AMD vom 05. Oktober 2021: „AMD: Wird der Traum wahr?“ wurde auf eine Auflösung eines bullischen Keils hingewiesen, dies sollte Gewinne zunächst bis 114,48 US-Dollar und darüber an die Jahreshochs bei 122,49 US-Dollar generieren. Im gestrigen Handel gelang es schließlich auch die letzte Zielmarke erfolgreich zu absolvieren, bestehende Long-Positionen sollten nun enger abgesichert oder aber Gewinne realisiert werden. An derart markanten Kursstellen kommt es nicht selten zu größeren Gewinnmitnahmen, die sich gerne in Form eines gewöhnlichen Pullbacks zeigen.

Kein unnötiges Risiko eingehen

Die zuletzt vorgestellten Ideen auf AMD sind komplett aufgegangen, aktuell notierte der Wert im Bereich einer wichtigen Schaltmarke für die nächsten Wochen. Sollte ein Ausbruch darüber gelingen, könnte weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 141,58 US-Dollar freigesetzt werden, bei einem Abpraller zur Unterseite findet AMD um 116,38 und darunter bei 112,15 US-Dollar entsprechende Unterstützungen vor. Auf jeden Fall bietet es sich an, die bisherigen Gewinne in einen sicheren Hafen zu transferieren. Die nächsten Tage dürften entsprechend neue Signale hervorbringen.