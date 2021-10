Insgesamt verfolgt Apple weiterhin einen intakten Aufwärtstrend, diesen vermochte auch der Crash aus Anfang 2020 nicht zu unterbrechen. Infolgedessen konnte Anfang September ein Rekordhoch bei 157,26 US-Dollar markiert werden. Im heutigen Handel versucht sich die Aktie über das Niveau von 150,00 US-Dollar hinwegzusetzen, welches als Sprungbrett für neuerliche Kursgewinne zurück an die Rekordstände dienen könnte. Das übergeordnete und mittelfristige Kursziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Retracement wurde bislang noch nicht erreicht, das könnte in der laufenden Aufwärtsbewegung jedoch nun bevorstehen.

Tagesschlusskurs entscheidend

Ein eindeutiger Tagesschlusskurs oberhalb von 150,00 US-Dollar dürfte die Annahme weiterer Kursgewinne zunächst in den Bereich von 153,96 und schlussendlich an die Rekordstände aus Anfang September bei 157,26 US-Dollar klar befeuern. Darüber wäre schließlich ein Zieleinlauf an 160,83 US-Dollar zu favorisieren. Sollte es dagegen unter ein Niveau von mindestens 147,62 US-Dollar abwärtsgehen, müssten Abschläge zurück auf den EMA 50 um 145,76 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Dort findet Apple aber schon wieder eine starke Unterstützung vor.