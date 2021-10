Equinor Q3 Earnings Better Than Expected; Buyback Raised to $1 Billion Autor: PLX AI | 27.10.2021, 06:47 | | 20 0 | 0 27.10.2021, 06:47 | (PLX AI) – Equinor Q3 net operating income USD 9,570 million vs. estimate USD 7,400 million.Q3 net income USD 1,410 millionQ3 dividend USD 0.18 vs. estimate USD 0.17Q3 adjusted net income USD 9,770 million Q3 revenue USD 23,260 million vs. estimate … (PLX AI) – Equinor Q3 net operating income USD 9,570 million vs. estimate USD 7,400 million.Q3 net income USD 1,410 millionQ3 dividend USD 0.18 vs. estimate USD 0.17Q3 adjusted net income USD 9,770 million Q3 revenue USD 23,260 million vs. estimate … (PLX AI) – Equinor Q3 net operating income USD 9,570 million vs. estimate USD 7,400 million.

Q3 net income USD 1,410 million

Q3 dividend USD 0.18 vs. estimate USD 0.17

Q3 adjusted net income USD 9,770 million

Q3 revenue USD 23,260 million vs. estimate USD 22,400 million

Buyback raised to $1 billion from $300 million

Organic capital expenditures are estimated at around USD 8 billion for 2021, at an annual average of USD 9-10 billion for 2021-2022 and around USD 12 billion annual average for 2023-2024

Production for 2021 is estimated to be around 2% above 2020 level

Equinor’s ambition is to keep the unit of production cost in the top quartile of its peer group

Scheduled maintenance activity is estimated to reduce equity production by around 45 mboe per day for the full year of 2021



Equinor Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Equinor Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer