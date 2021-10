Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BASF Q3 Revenue, EBIT Better Than Consensus Estimates (PLX AI) – BASF Q3 adjusted EBIT EUR 1,900 million vs. estimate EUR 1,840 million.Q3 revenue EUR 19,700 million vs. estimate EUR 17,900 millionOutlook FY revenue EUR 76,000-78,000 million (up from EUR 74-77 billion previously)Outlook FY adjusted …