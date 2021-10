Cybin setzt bei der Psychedelika-Forschung auch auf neuartige Technologien. Eine enstprechende, vom Unternehmen gesponserte Studie genehmigte jetzt die FDA.

Wie Dr. Alex Belser, Cybins Chief Clinical Officer, erläuterte, fehlt bisher im Bereich der Psychedelika-Forschung die Möglichkeit, die neuralen Entsprechungen der menschlichen Bewusstseinserfahrung dynamisch zu verfolgen. Die konventionelle Neurobildgebung sei einfach nicht in der Lage, die psychedelische Erfahrung im menschlichen Gehirn in Echtzeit zu untersuchen. Nach Ansicht von Dr. Belser könnte eine Untersuchung, bei der der Patient Sensoren trägt, die seine Gehirnaktivitäten messen, neue Verständniswelten eröffnen!

Die auf psychedelische Therapeutika konzentrierte Biotechgesellschaft Cybin Inc. ( NYSE American CYBN / WKN A2QJAV ) setzt bei ihren Forschungen auch auf neuartige Technologie – unter anderem die neurologische Bildgebungstechnologie von Kernel. Jetzt erhielt man die Genehmigung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) für eine IND-Anwendung (Investigational New Drug), die es erlaubt, mit einer von Cybin gesponserten Machbarkeitsstudie fortzufahren, welche die Flow-Technologie von Kernel nutzt, um den psychedelischen Effekt von Ketamin auf die Hämodynamik der Großhirnrinde zu untersuchen.

Der Einsatz von Kernels quantitativer Neurobildgebungstechnologie („Kernel Flow“) könnte so die Erforschung psychedelischer Therapeutika in ganz neue Dimensionen vorstoßen lassen, da man mit ihrer Hilfe in der Lage sei, longitudinale Hirnaktivitäten vor, während und nach der psychedelischen Erfahrung zu erhalten. Was es erlauben würde zu quantifizieren, was bislang nur auf subjektiven Berichten der Patienten beruhte!

Kernel Flow verwendet gepulstes Licht anstelle von Dauerlicht, um die gemessenen Gehirninformationen zu erhöhen. Im Gegensatz zu Elektroenzephalographie (EEG)-Elektroden, die in der Regel Gel auf dem Kopf erfordern, oder zu funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI)-Studien, bei denen die Teilnehmer in einem Scanner liegen müssen, ist Kernel Flow leicht zu tragen. Das gesamte System hat die Größe und das Aussehen eines Fahrradhelms und könnte in Zukunft in größerem Umfang für neurowissenschaftliche oder physiologische Studien der Gehirnaktivität während des Konsums von Psychedelika eingesetzt werden.

Cybin wird als Teil des Sponsorings der Machbarkeitsstudie eine exklusive Beteiligung an allen Innovationen erlangen, die bei der unabhängigen Analyse der Untersuchungsergebnisse durch das Unternehmen entdeckt oder entwickelt werden. Kernel hat die gleichen Rechte in Bezug auf seine Technologie.

Ziel ist es, mit der Machbarkeitsstudie die Lücke in der quantitativen Echtzeitdatensammlung während der Behandlungen mit Psychedelika zu schließen, um den Zusammenhang der Effekte dieser Moleküle genauer zu verstehen, wie Doug Drysdale, CEO von Cybin, erläuterte. Seiner Ansicht nach besteht darin gewaltiges Potenzial für die Entwicklung zukünftiger, psychedelischer Therapeutika!

