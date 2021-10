Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kambi to Buy Back Shares up to EUR 12 Million; Earnings Top Expectations (PLX AI) – Kambi Group plc initiates share repurchase program.Kambi buyback up to a total of EUR 12 millionQ3 EBIT EUR 14.7 million vs estimate EUR 14 millionRevenue amounted to EUR 41.6 (Q3 2020: 28.1) million for the third quarter