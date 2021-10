Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX - Weiterer Anstieg über 15.800 Punkte? Allerdings ist der DAX nach dem vorherigen Hochlauf überhitzt und auch der US-Index S&P 500 befindet sich an zwei wichtigen Widerständen. Einmal an der unteren Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart und zudem an der oberen …