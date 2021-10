Sydbank 9-Month Pretax Profit Slightly Below Estimates Autor: PLX AI | 27.10.2021, 08:29 | | 0 | 0 27.10.2021, 08:29 | (PLX AI) – Sydbank 9-month pretax profit DKK 1,282 million vs. estimate DKK 1,287 million.Outlook FY net income DKK 1,300-1,450 millionNon-recurring costs are expected to be in the range of DKK 100-125 million9-month net income DKK 1,013 … (PLX AI) – Sydbank 9-month pretax profit DKK 1,282 million vs. estimate DKK 1,287 million.Outlook FY net income DKK 1,300-1,450 millionNon-recurring costs are expected to be in the range of DKK 100-125 million9-month net income DKK 1,013 … (PLX AI) – Sydbank 9-month pretax profit DKK 1,282 million vs. estimate DKK 1,287 million.

Outlook FY net income DKK 1,300-1,450 million

Non-recurring costs are expected to be in the range of DKK 100-125 million

9-month net income DKK 1,013 million

9-month total income DKK 3,468 million vs. estimate DKK 3,474 million

9-month CET 1 capital ratio 17.6%

