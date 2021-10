Viele Kreditverträge zur Baufinanzierung haben Mängel, die eine Kündigung rechtfertigen

Mit einem verbraucherfreundlichen Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechte von Kreditnehmern gestärkt: Ist der Kreditvertrag fehlerhaft, kann er gekündigt werden, ohne dass eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) anfällt.

Normalerweise fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an, wenn ein Kredit vorzeitig abgelöst wird. Diese Summe entschädigt die kreditgebende Bank dafür, dass ihr Zinsen entgehen. Diese Entschädigung bedeutet für den Kreditnehmer oft eine sehr hohe zu zahlende Summe. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Immobilienkredit nach Verkauf der Immobilie oder beim Wechsel des Kredites beendet werden soll.

Fehlerhafte Kreditverträge rechtfertigen Kündigung

Nun gibt es eine Option für Darlehensnehmer, die Immobilienfinanzierung vorzeitig zu kündigen und dabei die Vorfälligkeitsentschädigung zu sparen: Der BGH hat sich verschiedene Darlehensverträge angesehen und Mängel festgestellt (Aktenzeichen XI ZR 320/20). In diversen Immobilienkreditverträgen ist der Absatz zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung nur sehr schwer verständlich formuliert. Diese Intransparenz wertet der BGH als Mangel und bezeichnet diese Verträge als fehlerhaft. Das betrifft vor allem Kreditverträge zur Baufinanzierung, die ab dem 21. März 2016 geschlossen wurden. Aufgrund der unverständlichen Klausel zur Vorfälligkeitsentschädigung kann der Kreditvertrag gekündigt werden, ohne dass Extrakosten anfallen.

Wer einen solchen Immobilienkreditvertrag am 21. März 2016 oder später unterzeichnet hat, sollte sich nun anwaltlich beraten lassen. Ein Rechtsanwalt für Bankrecht kann den Vertrag auf den Mangel hin überprüfen und bei der Kündigung ohne Vorfälligkeitsentschädigung unterstützen. Wer seinen Kreditvertrag bereits gekündigt und eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt hat, kann sich diesen Zinsausfall wieder zurückholen, so die BGH-Richter. Auch hier kann ein Anwalt helfen, die Entschädigung von der kreditgebenden Bank zurückzufordern. Das ist laut dem Urteil des BGH aber nur möglich, wenn die Vorfälligkeitsentschädigung im Jahr 2018 oder später an das Kreditinstitut gezahlt wurde. Hat der Verbraucher den Zinsausfall schon früher überwiesen, ist bereits eine Verjährung eingetreten und die Summe kann nicht mehr zurückgefordert werden.

Kreditnehmer sollten sich anwaltlichen Rat suchen

