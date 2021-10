Algen finden immer mehr Verwendung in der Kosmetik - eine Chance für Pond Technologies

Von der Lieblingsaugencreme von Reese Witherspoon über die Lieblingspflegeserie von Meghan Markle bis hin zur Lieblingsgesichtsmaske von Alexis Ren tauchen Algen in den Hautpflegeroutinen von Prominenten auf der ganzen Welt auf. Die Forschung liefert gute Gründe für die wachsende Beliebtheit von Algen. Eine Studie aus dem Jahr 2010 ergab, dass Algen bei der Behandlung von Hyperpigmentierung helfen können, indem sie melaninproduzierende Enzyme hemmen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass Rotalgen dazu beitragen können, Hautschäden durch ultraviolette (UV-)Strahlung zu verhindern - obwohl sie kein Ersatz für Sonnenschutzmittel sind. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2015 bestätigte, dass die hohe Wasseraufnahmefähigkeit der Algen dazu beiträgt, Feuchtigkeit zu binden und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Eine 2015 durchgeführte Überprüfung bestehender Forschungsarbeiten ergab, dass Algen das Potenzial haben, die Hautalterung zu bekämpfen, die Haut mit ihren antimikrobiellen Eigenschaften zu reinigen und eine breite Palette an wirksamen Antioxidantien zu liefern.

Schon seit langem verwendet die Kosmetikindustrie Algen als nicht aktive Inhaltsstoffe in ihren Hautpflegeprodukten. Ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden und Cremes und Lotionen eine dickflüssige und dennoch streichfähige Textur zu verleihen - und das alles ohne die schädlichen Nebenwirkungen, die einige synthetische Inhaltsstoffe mit sich bringen - haben sie zu einer attraktiven Wahl für große Kosmetikmarken gemacht.

L'Oréal S.A. (OTCMKTS: LRLCY) bietet bereits eine Reihe von Produkten auf Basis von Rotalgen an, darunter eine Gesichtsmaske und ein Reinigungsmittel. Die Premium-Wellness- und Lifestyle-Marke Goop von Gwyneth Paltrow bietet eine Reihe von Seren, Augencremes und anderen Hautpflegeprodukten an, die Algen enthalten. Chantecaille bietet sogar eine Wimperntusche auf Algenbasis an, die für einen voluminösen Effekt sorgt, ohne dass die Wimperntusche knusprig wird oder schuppt wie andere Mascaras.

Vor allem die astaxanthinreichen Algen sind eine der vielversprechendsten Sorten für die Verwendung in Kosmetika. Hier kommt Pond Technologies ins Spiel, die Astaxanthin im Programm haben. Als das stärkste Antioxidans der Welt ist Astaxanthin einer der besten Inhaltsstoffe für Schönheits- und Wellnessprodukte. In Kosmetika kann Astaxanthin die Anti-Aging-Wirkung, die Aufhellung der Haut und die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bieten, die die Verbraucher bei ihrer Hautpflege oft suchen.

Aufgrund seiner weitreichenden Verwendungsmöglichkeiten wird der Gesamtmarkt für Astaxanthin bis 2026 voraussichtlich 965 Millionen US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum wird größtenteils durch die steigende Nachfrage nach natürlicheren Produkten angetrieben, insbesondere in den Bereichen Schönheit und Wellness.

