Marktkompass 15.720 DAX etwas leichter | ALPHABET | MICROSOFT | DEUTSCHE BANK

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Zahlen von ALPHABET und MICROSOFT. Die US-Tech Giganten meldeten gestern nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Wir schauen auf die Details und auf die Reaktion im nachbörslichen Handel. Außerdem im Fokus: die DEUTSCHE BANK meldet heute früh den fünften Quartalsgewinn in Folge.