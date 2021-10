Valneva – Crash? Was nun? Gastautor: Daniel Saurenz | 27.10.2021, 10:28 | | 115 0 | 0 27.10.2021, 10:28 | Valneva gibt eine Kapitalerhöhung aus. Die Aktie fällt deutlich zurück. Unsere Abonnenten konnten am Morgen noch zu 21 Euro verkaufen. Wir hatten die Warnung in den Börsendienst gegeben. Was nun? Unter 19 Euro ist die Aktie spekulativ wieder ein Kauf. Unsere Mail um 08.30 Uhr: Liebe Abonnenten, kurzer Hinweis zu Valneva. Das Unternehmen führt eine Kapitalerhöhung durch. Die Aktie notiert zur Stunde bei 20,90 Euro und damit rund 6 Prozent im Minus. Wer investiert ist, kann hier erstmal die Gewinne kassieren und den regulären Handel abwarten. Die Kapitalerhöhung wäre durchaus für einen Abschlag in Richtung 19 Euro gut. Dann wäre die Aktie für sehr spekulativ geneigte Anleger und Trader wohl wieder ein Kauf.

Mehr: V alneva down 12% after hours following 5.9M-share stock offering





