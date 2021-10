Risikobereite Anleger, die den Kursrückgang der Deutsche Bank-Aktie als übertrieben und kurzfristig ansehen, könnten nun eine Investition Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Die Rückkehr in die Gewinnzone und die offenbar erfolgreichen Umstrukturierungsmaßnahmen wirkten sich in den vergangenen Monaten positiv auf den Kursverlauf der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) aus. Obwohl die Aktie seit ihrem Jahreshoch vom 3.6.21 bei 12,56 Euro deutlich nach unten korrigiert hatte, befindet sie sich auf Jahressicht – trotz des heutigen Kurseinbruchs von fünf Prozent - noch immer mit mehr als 40 Prozent im Plus.

Wie bereits erwähnt, brach der Aktienkurs nach den durchwegs positiven Zahlen für das dritte Quartal und der zunehmend positiver werdenden Expertenprognosen auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 11,32 Euro ein. Risikobereite Anleger, die den Kursrückgang der Deutsche Bank-Aktie als übertrieben und kurzfristig ansehen, könnten nun eine Investition Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.