Ein kräftiger Schluck aus der Kapitalpulle drückte die Aktie von 28 auf 22 Euro. Inzwischen ist das Volumen der Kapitalerhöhung – rund 100 Millionen – vollständig plaziert. Es bietet sich eine günstige Einstiegsgelegenheit bei aktuell 23,50 Euro. Der Sanierungsspezialist möchte in weitere Unternehmenskäufe investieren. Mutares hat in diesem Jahr schon elf Firmen gekauft, bis zum Jahresende sollen noch etwa drei weitere folgen. Wegen Corona gibt es so manchen angerosteten Mittelständler zum Schnäppchenpreis. Die Münchener kaufen Unternehmen eher aus traditionellen Branchen mit deutlichem „Verbesserungspotential“. Nach einer „Stabilisierung und Neupositionierung“ sollen die Engagements mit Gewinn wieder abgestoßen werden. Mit den neuen Mitteln möchte Mutares das Wachstum beschleunigen. So lassen sich die Erlöse der Holding steigern, mehr Gewinn bei den Exits erzielen und höhere Dividendenzahlungen aus dem Portfolio ziehen. Im vergangenen Geschäftsjahr gingen bei den Münchenern mit rund 20 Portfoliounternehmen 1,5 Milliarden durch die Bücher. Nach der KE wird Mutares vom Freiverkehr (Scale) in den Prime Standard wechseln. Das könnte ganz neue Investorengruppen anziehen. Fazit: Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie ein klarer Kauf!