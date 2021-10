Nach der fulminanten Kursrallye von 87,90 Euro auf ein Verlaufshoch von 252,20 Euro zwischen März 2020 und März dieses Jahres fiel die Volkswagen-Aktie in eine nicht unerwartete Konsolidierung und setzte dabei auf ein Niveau von 178,34 Euro bis Sommer dieses Jahres zurück. Der Kursverlauf nahm jedoch eine bullische Ausgangslage ein, Volkswagen hat nämlich einen abwärts gerichteten Keil etabliert und konnte diesen Mitte Oktober erfolgreich zur Oberseite auflösen. Ein Kaufsignal wurde damit aktiviert, weitere Kapitalzuflüsse sind stark anzunehmen.

Kaufsignal aktiv

Die erfolgreiche Auflösung eines bullischen Keils brachte Kursgewinne an 208,35 Euro hervor. Nach charttechnischer Auswertung könnte die Volkswagen-Aktie demnächst das Niveau von 220,30 Euro in Angriff nehmen, darüber wäre ein Folgeanstieg an grob 235,65 Euro vorstellbar und würde sich für ein fortgesetztes Long-Investment durchaus noch anbieten. Sollte jedoch der EMA 50 bei 192,43 Euro unerwartet bärisch gekreuzt werden, käme diese einem Verkaufssignal in den Bereich von 180,00 Euro gleich. Aber erst darunter dürfte erneut der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 166,39 Euro in den Fokus der Anleger rücken.