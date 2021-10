BASF Sells Precision Microchemicals Business to Entegris for $90 Million Autor: PLX AI | 27.10.2021, 15:02 | | 35 0 | 0 27.10.2021, 15:02 | (PLX AI) – BASF sells the Precision Microchemicals business to Entegris for US$90 million.The transaction includes technologies, intellectual property and trademarks and is expected to be completed by the end of 2021The Precision Microchemicals … (PLX AI) – BASF sells the Precision Microchemicals business to Entegris for US$90 million.The transaction includes technologies, intellectual property and trademarks and is expected to be completed by the end of 2021The Precision Microchemicals … (PLX AI) – BASF sells the Precision Microchemicals business to Entegris for US$90 million.

The transaction includes technologies, intellectual property and trademarks and is expected to be completed by the end of 2021

The Precision Microchemicals business is part of the Surface Treatment business unit of BASF's Coatings division, operating under the Chemetall brand



