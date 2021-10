Nach Ausbruch über das Kaufniveau von rund 900,00 US-Dollar und einem Rekordstand von 1094,94 US-Dollar ging es am Dienstag aber auch schon wieder steil abwärts, derzeit notiert die Tesla-Aktie um 1.018 US-Dollar. Die zuletzt genannten Kursziele wurden damit nahezu alle abgearbeitet, eine Überhitzung bei Tesla könnte nun einen Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau forcieren. Anleger sollten jetzt versuchen ihre bisherigen Gewinner abzusichern oder aber zu realisieren und auf einem niedrigeren Kursniveau einen Einstieg suchen. Zweifelsfrei muss jetzt eine Konsolidierung erfolgen.

Kurslücke weit offen

Die zu Montag gerissene Kurslücke zwischen grob 900,00 und 950,00 US-Dollar dürfte nicht lange offen stehen, derartige Bereiche ziehen bärische Marktteilnehmer magisch an. Für die nächsten Tage und Wochen sollten daher fallende Notierungen zunächst in den Bereich von 998,50 und darunter an rund 950,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Im Anschluss könnte dann die weit offen stehende Kurslücke mit einem Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau von rund 900,00 US-Dollar geschlossen werden. Sollte jedoch der Bereich von 1.057 US-Dollar zurückerobert werden, könnte dies einen Rücklauf an die Rekordstände von 1094,94 US-Dollar bereithalten. Aber erst darüber dürfte Tesla in den Bereich des 161,8 % Fibos bei 1.123 US-Dollar vordringen können.