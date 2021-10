Weltweit sind die Analyselabore für Bohrkerne überlastet. Bei Conico scheint es aber nun voranzugehen.

Abbildung 1: Der informelle Kanal funktioniert. Conico liefert auf Twitter ganz nebenbei ein wichtiges Update: Die Bohrkerne sind im Labor und werden dort analysiert.

Vor wenigen Tagen hat Conico auch eine neue Präsenation online gestellt. Die Präsentation vergegenwärtigt nochmals auf kleinstem Raum den enormen Erfolg der kurzen Explorationskampagne in diesem Jahr. Drei Ziele wurden erstmals gebohrt. Alle drei waren erfolgreich. Auf allen drei Entdeckungen stehen die Bohrkernanalysen noch aus. Zur Erinnerung: Der Sortekap Prospect gehört zu einem neu entdeckten Grünsteingürtel und hat Oberflächenproben von 2,7 g/t Gold geliefert. Dort wurden drei Bohrlöcher mit insgesamt 833 Metern Länge gebohrt. Auf dem Miki Prospect hatten Oberflächenproben Gehalte von 0,8 % Nickel, 2,2 % Kupfer, 0,1 % Kobalt, 3,3 g/t Palladium und 2,7 g/t Gold geliefert. Hier wurden entlang einer elektromagnetischen Anomalie 9 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.057 Metern zum Teil mit mehreren Kilometern Abstand voneinander niedergebracht. Völlig neu und überraschend war zum Ende der gerade einmal achtwöchigen Explorationskampagne die Entdeckung des Cascata VMS-Ziels hinzugekommen. Hier wurden gegen Ende der Saison zwei Bohrungen im Abstand von rund 150 Metern gemacht. Nur eine der beiden Bohrungen konnte bisher visuell analysiert werden. Cascata liegt nur 6 Kilometer von der Küste entfernt.

Abbildung 2: Conico gehört zu den Top 5 Claim-Haltern in Grönland und dominiert die Ostküste.

Fazit: In einem Interview mit Rick Rule hat Ross Beaty, Chariman von Equinox Gold und einer der erfolgreichsten Bergbauinvestoren der Gegenwart, die Kurzfristigkeit von Investoren beklagt. Wörtlich sagte er: „This is the world we‘re in. People are short term investors. They don’t see the forrest they see the trees. They get burried in the trees…” Das passt gut zum ziemlich volatilen Kursverlauf von Conico. In Erwartung der Bohrergebnisse in den kommenden Wochen erinnern wir daran, dass wir die Entdeckungsgeschichte auf Ryberg, die eben erst begonnen hat, als Start zu einem Marathon betrachten. Kurzfristige Aktienbewegungen sagen im Moment mehr über die Psychologie der Anleger als über das Projekt. Wer möchte, kann das lohnenswerte Interview unter dem nachfolgenden Link abrufen https://rvtv.io/3m2jplg.

