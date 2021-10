Upwork Q3 Earnings Above Estimates; Sees Q4 Revenue $130-132 Million, EPS Loss Autor: PLX AI | 27.10.2021, 22:12 | | 0 | 0 27.10.2021, 22:12 | (PLX AI) – Upwork total revenue grew 32% year-over-year to $128.1 million in the third quarter.Q3 adjusted EBITDA USD 8.2 million vs. estimate USD 4.5 millionQ3 adjusted net income USD 4.8 million vs. estimate USD 1.9 millionUpwork guiding … (PLX AI) – Upwork total revenue grew 32% year-over-year to $128.1 million in the third quarter.Q3 adjusted EBITDA USD 8.2 million vs. estimate USD 4.5 millionQ3 adjusted net income USD 4.8 million vs. estimate USD 1.9 millionUpwork guiding … (PLX AI) – Upwork total revenue grew 32% year-over-year to $128.1 million in the third quarter.

Q3 adjusted EBITDA USD 8.2 million vs. estimate USD 4.5 million

Q3 adjusted net income USD 4.8 million vs. estimate USD 1.9 million

Upwork guiding fourth-quarter 2021 revenue to between $130 million and $132 million

Sees Q4 adj. EPS loss 3-5 cents

Sees Q4 adj. EBITDA loss $2-4 million



