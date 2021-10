An den Anleihemärkten hat das Taper Tantrum begonnen - aber die Aktienmärkte mit ihrer etwas längeren Leitung wollen noch ein bißchen weiter spielen! Unter Taper Tantrum versteht man den "Wutanfall" vor allem der Anleihe

An den Anleihemärkten hat das Taper Tantrum begonnen - aber die Aktienmärkte mit ihrer etwas längeren Leitung wollen noch ein bißchen weiter spielen! Unter Taper Tantrum versteht man den "Wutanfall" vor allem der Anleihemärkte, aber auch der Aktienmärkte, als der damalige Fed-Chef Ben Bernanke ankündigte, die Anleihekäufe (QE) zu reduzieren. Die Fed wird bald mit dem Tapering beginnen, andere Notenbanken haben bereits die Zinsen angehoben oder kündigen an, dies zu tun. Das aber bedeutet eine Verteuerung von Geld und damit absehbar eine Verknappung der Liquidität - was wiederum für die Aktien-Indizes keine gute Nachricht ist. An der Wall Street haben gestern drei Aktien (Microsoft, Google, Tesla) Schlimmeres verhindert - heute die Zahlen von Apple und Amazon..

