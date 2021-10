Märkte un Produkte Oktober 2021

Informationen, Transparenz und Expertenwissen rund um strukturierte Wertpapiere

Es vergeht kein Tag ohne Medienberichte über Nachhaltigkeit und nachhaltige Finanzinstrumente. Das Thema ist in aller Munde. Spätestens mit dem Inkrafttreten der Verordnung zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen der Anlageberatung steht die Branche vor der Herausforderung, passende Anlageprodukte anzubieten. Aber wie finden sich Anlegerinnen und Anleger im „ESG-Dschungel“ zurecht? Sind sie in der Lage, nachhaltige Finanzprodukte eigenständig auszusuchen? Wir haben nachgefragt. Die Antwort finden Sie in unserer monatlichen Trendumfrage. Derweil steigt das Marktvolumen strukturierter Wertpapiere und erreicht mit 75 Mrd. Euro im August einen neuen Jahreshöchstwert. Lesen Sie zudem in der aktuellen Ausgabe von „DDV im Gespräch“ ein Interview mit Nicholas Schmid, dem Geschäftsführer der Derivative Data Services, über die Faszination des Datensammelns und die Aussagekraft großer Datenmengen. Häufig gestellte Anlegerfragen, beantworten wir in unserer Reihe „Endlich verständlich“. Und zu guter Letzt freuen wir uns Ihnen Neuigkeiten zum DDV-Journalistenpreis mitzuteilen ...

