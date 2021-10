Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX jetzt Richtung 14.000 Punkte? Der DAX befindet sich weiterhin in einer breiten Seitwärtsrange, welche auf der Unterseite zwischen 14.800 – 15.000 Punkten und auf der Oberseite zwischen 15.800 – 16.000 Punkten liegt. Zuletzt konnte sich der deutsche Leitindex von der unteren Unterstützungszone wieder deutlich nach oben bewegen und erreicht nun auch wieder die obere Widerstandszone. Das Sentiment ist im Zuge des Anstiegs auch wieder deutlich positiver geworden, was als Kontraindikator nun wieder eine Korrektur zulässt. Wie es in nächster Zeit weitergehen könnte, das erfahrt ihr in dieser DAX Kurz-Analyse. WKN: DV17LH