Das alles ist jedoch reine Spekulation, erst handfeste Zahlen dürften eine entsprechende Kursreaktion der Marktteilnehmer hervorrufen, die allerdings erst nachbörslich eintreten wird. So lange dürfte Amazon tendenziell in seiner seit Juli letzten Jahres bestehenden Seitwärtsspanne zwischen 2.871 und 3.525 US-Dollar seitwärts tendieren. Kann diese Schiebephase mithilfe der heute zu erwartenden Quartalszahlen nicht aufgelöst werden, bliebe das Papier aus technischer Sicht zunächst als neutral zu bewerten. Lediglich sehr kurzfristig orientierte Anleger dürften von der anhaltenden Volatilität profitieren.

Hopp oder Top

Innerhalb der laufenden Seitwärtsphase ist die Amazon-Aktie als neutral zu bewerten, ein Kurssprung über die obere Barriere könnte allerdings einen Rücklauf zurück an die Rekordstände von 3.773 US-Dollar bereithalten. Bei einem Anstieg über die Julihochs könnte sogar das Projektionsziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 4.288 US-Dollar in den Fokus der Investoren geraten lassen. Sollte der Wert jedoch aus seiner Rechteckkonsolidierung zur Unterseite herausfallen, müssten auf Sicht der nächsten Wochen Abschläge auf rund 2.400 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Ein derartiges Szenario deutet sich aus technischer Sicht jedoch nicht an!