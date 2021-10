Den letzten markanten Spitzenwert markierte Snowflake bei 429,00 US-Dollar Ende 2020, ging anschließend allerdings in eine ebenso dynamische Konsolidierung zurück auf 184,71 US-Dollar über. Seit Mai dieses Jahres wird die Aktie wieder von der Gunst der Anleger getragen und erreicht in der Spitze 361,00 US-Dollar. Zeitgleich konnten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie die Widerstandszone aus Anfang dieses Jahres bei 327,41 US-Dollar überwunden werden. Einem weiteren Anstieg steht somit kaum etwas im Wege, solange das Momentum auf dem aktuellen Niveau bleibt.

Bestandspositionen enger absichern

Nach chartechnischen Maßstäben kann die Snowflake-Aktie in den kommenden Wochen weiter in den Bereich zwischen 359,67 und grob 372,85 US-Dollar zulegen, sofern der Unterstützungsbereich bei 327,41 US-Dollar nachhaltig verteidigt werden kann. Häufig kommt es nämlich nach derartigen Ausbrüchen zu Pullbacks, unterstützend wirkt dabei auch der EMA 50 von unten her eilend bei 314,08 US-Dollar. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen für die Aktie des Software-Konzerns erst unterhalb des EMA 200 bei aktuell 278,00 US-Dollar ergeben, in diesem Szenario müssten Abschläge auf rund 252,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Investierte Anleger sollten ihre Positionen jetzt enger absichern, ein Niveau um 320,00 US-Dollar wird hierbei als sinnvoll erachtet.