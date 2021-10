Die Lithiumverfügbarkeit steht derzeit in Anbetracht einer explodierenden globalen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dünnem Eis! Die USA gerät hierbei in große Gefahr, doch es gibt Hoffnung in Nevada!

Eine Welt ohne Verbrennermotoren führt zwangsläufig zu dramatischen Verwerfungen am Rohstoffmarkt!

Liebe Leserinnen & Leser,

haben Sie sich schon mal gefragt, was für massive Auswirkungen Elektrofahrzeuge auf Rohstoffe haben? Wie sich deren Nachfrage in einer Welt mit einer 100%igen Elektrofahrzeugquote verschieben wird, wie dies nun schon zunehmend im Gespräch ist?!

Aktuelle Prognosen besagen, dass Elektroautos bis 2030 zunächst 16 % und dann bis 2040 rund 51 % des weltweiten Fahrzeugmarktes durchdringen. Dies könnte sich jedoch schalgartig und dramatisch ändern, zumal große Märkte wie China, Frankreich und Großbritannien kürzlich bekannt gaben, dass sie in naher Zukunft ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren planen!

Lithium, Kobalt und Graphit sind winzige Märkte, und ihre Größe wird mit jedem nennenswerten Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen explodieren! Man betrachte hierzu die eindrucksvolle Grafik der schweizer Großbank UBS und sieht, wie v.a. die Nachfrage nach Lithium vor einer regelrechten Explosion stehen wird!

Quelle: UBS Evidence Lab

Die weltweite Lithiumproduktion hat sich in den letzten vier Jahren auf 82.000 Tonnen im Jahr 2020 mehr als verdoppelt, gegenüber 38.000 Tonnen im Jahr 2016. Faktoren, die den Lithium-Ansturm antreiben, gibt es zu genüge:

Mehr Elektrofahrzeuge auf der Straße: Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hat sich in den letzten Jahren beschleunigt. Zwischen 2016 und 2020 stieg der jährliche Absatz von Elektroautos um 297 %, von rund 750.000 auf fast 2,9 Millionen Autos im vergangenen Jahr.

Sinkende Batteriepreise: Sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen es Elektrofahrzeugen, aggressiver mit Benzinautos zu konkurrieren. Seit 2013 sind die Batteriekosten um 80 % gesunken, bei einem volumengewichteten Durchschnitt von 137 USD/kWh im Jahr 2020.

Aufstieg der Batterie-Megafabriken: Mehr Produktionskapazitäten für Batterien bedeuten eine höhere Nachfrage nach den kritischen Mineralien, die in Batterien verwendet werden. Im März 2021 befanden sich 200 Batterie-Megafabriken in der Pipeline bis 2030, 122 davon waren bereits in Betrieb. Laut Benchmark Mineral Intelligence würde ihr Jahresbedarf an Lithium 3 Millionen Tonnen betragen, wenn alle 200 Batterie-Megafabriken mit voller Kapazität betrieben würden. Das ist fast das 37-fache der im Jahr 2020 produzierten 82.000 Tonnen.

Die Lithiumverfügbarkeit steht auf ganz dünnem Eis!

Obwohl die Nachfrage nach Lithium weltweit dramatisch ansteigt, hängt seine Lieferkette von Minen bis hin zu Batterien nur von wenigen Nationen! Im Jahr 2020 machten Australien, Chile und China zusammen 88 % der weltweiten Lithiumproduktion aus.

Im Jahr 2019 produzierte China 80 % der weltweit raffinierten Batteriechemikalien, zusätzlich zu 73 % der Lithium-Ionen-Batteriezellen. Von den 200 Batterie-Megafabriken, die bis 2030 geplant sind, befinden sich 148 in China. Damit liegt China im Rennen um Lithium und Batterien weit vor anderen Ländern.

Auf der anderen Seite sind die USA für ihre Lithiumversorgung stark von Importen abhängig, da es nur eine Lithium-produzierende Mine im Land gibt. Bei steigender Nachfrage könnte dieser Produktionsmangel in Zukunft die Energieunabhängigkeit der USA gefährden. Um dies und Lücken in der Versorgung mit anderen kritischen Mineralien zu schließen, unterzeichnete US-Präsident Biden auch eine Durchführungsverordnung zum Aufbau sicherer Lieferketten für strategische Mineralien.

Doch es gibt auch Lithiumvorkommen in den USA! Nevada ist wegen seiner reichen Geschichte des Silberbergbaus als Silver State bekannt. Heute ist es die einzige Quelle der Lithiumproduktion in den USA.

Clayton Valley und Kings Valley, zwei der größten Lithiumvorkommen des Landes, liegen in Nevada. Die einzige produzierende Mine des Landes, die Silver Peak Mine von Albemarle, produziert im Clayton Valley jedes Jahr rund 5.000 Tonnen Lithium. Darüber hinaus gehört die Region nach Gehalt und Tonnage zu den reichsten Solevorkommen in geschlossenen Becken der Welt.

Gleich 2 Eisen im Feuer in Nevada’s Lithium Hotspot!

Und genau hier schließ sich der Kreis zu unserem Lithium-Spezialtipp AMERIWEST LITHIUM INC. (WKN: A3CMEX) ! Denn dieser ist mit seinen beiden Projektgebieten in Nevadas Clayton Valley und Railroad Valley perfekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um maximal vom Lithium-Boom zu profitieren! Nevada rangiert zudem auf Platz 1 des Investment Attraktivitätsindex von 104 Jurisdiktionen weltweit laut der Fraser Institute Survey of Mining Companies 2019-2020. Albemarle‘s Silver Peak Mine sowie jüngste bedeutende Lithiumfunde und die wachsende Tesla Gigafactory haben Nevada als Lithium Hotspot etabliert!

Und jetzt halten Sie sich bitte fest: die Lithium-Liegenschaft Deer Musk East von Ameriwest im Clayton Valley befindet sich zudem keine 5 Meilen von der einzigen Lithium produzierenden Mine in Nordamerika des Minengiganten Albemarle (Börsenwert: 20 Mrd Euro!) entfernt!

Quelle: Ameriwest Lithium Inc.

Man muss sich nur die Explorationserfolge der weiteren, ansässigen Unternehmen (siehe Grafik oben) anschauen und erkennt leicht, dass sich Ameriwest wie die Made im Speck zu befinden scheint!

Noram Ventures Inc. hat eine Ressource von 300 Millionen Tonnen mit mehr als 900 ppm Li bekanntegegeben. Das aktuelle Bohrprogramm läuft und zielt darauf ab, diese Ressource sogar mehr als zu verdoppeln.

Pure Energy Minerals hat kürzlich eine Vereinbarung über eine Lithiumsole-Produktion abgeschlossen

Cypress Development Corp. hat kürzlich eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen, die eine signifikante Ressourcenschätzung beinhaltet.

Dramatische Erweiterung der Explorationsfläche!

Erst kürzlich gab das Unternehmen in der abgelaufenen Woche bekannt, dass es 847 sog. Placer-Mineral-Claims mit einer Fläche von 16.940 Acres im Edward's Creek Valley, Nevada abgesteckt hat, ein Gebiet von etwa 8,25 Meilen Länge und 5,25 Meilen Breite!

Somit erweitert Ameriwest dramatisch seine Explorationsfläche, denn die bisherigen Explorationsgebiete umfassen einerseits Clayton Valley mit einer Fläche von rund 100 Quadratkilometern sowie das Railroad Valley Becken mit rund 6.240 Hektar.

Edwards Creek Valley befindet sich in einem hydrologisch geschlossenen Becken im Norden von Zentral-Nevada. Frühere Arbeiten des United States Geological Survey fanden anomale Lithiumkonzentrationen in der Playa. Das Konzessionsgebiet enthält vielversprechend salzhaltige alkalische Flüssigkeiten in der Tiefe und es gibt darüber hinaus einen direkten geothermischen Flüssigkeitseintrag in das Becken mit Potenzial zur Erzeugung von geothermischer Energie.

Und als ob das noch nicht genug war, kommt Ameriwest schon gleich mit der nächsten Knaller-News um die Ecke. Denn auf der Grundlage äußerst positiver vorläufiger Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten geophysikalischen Untersuchung hat das Unternehmen beschlossen, 150 zusätzliche Placer-Claims auf seinem Railroad Valley-Grundstück zu erwerben.

Am 31. August 2021 kündigte Ameriwest bereits den Beginn einer geophysikalischen Tiefenstudie an, die darauf abzielte, das Vorhandensein und die Tiefe von leitfähigen und potenziell lithiumsolehaltigen Schichten zu bestimmen. Die Studie wurde von der renommierten Zonge International Inc. durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass nun von ursprünglich 312 Placer-Claims mit einer Gesamtfläche von 6.200 Acres 160 km nordöstlich von Tonopah weitere 150 Placer-Claims im östlichen Teil des bestehenden Claim-Blocks erworben wurden. Die Grundstücksgröße erhöht sich damit auf 9.120 Acres!

David Watkinson, President und CEO von Ameriwest, erläutert entsprechend erwartungsfroh:

„Die Ergebnisse unserer geophysikalischen Studie waren äußerst überzeugend. So sehr, dass die Beschaffung zusätzlicher Flächen für uns von größter Bedeutung war. Wie bereits erwähnt, hat dieses Einzugsgebiet Nevadas geologisches Potenzial, um große Lithiumsole-Lagerstätten zu beherbergen. Angesichts seiner vergleichbaren Eigenschaften zu Clayton Valley und seiner potenziell viel größeren Größe sind die ersten Ergebnisse unserer Studie ein sehr optimistischer erster Schritt für die Lithiumexploration von Ameriwest im südlichen Teil des Railroad Valley-Beckens.“

Hier geht’s zur Pressemitteilung:

https://ameriwestlithium.com/ameriwest-lithium-railroad-valley-geophys ...

FAZIT: China schaltet einige Gänge höher!

Was macht der Rest der Welt?!

Bei AMERIWEST LITHIUM INC. (WKN: A3CMEX) läuft alles weiterhin nach Plan. Man gibt an allen Fronten Vollgas wie aus den jüngsten Pressemittelungen des Unternehmens eindrucksvoll zu erkennen ist!

Lithium ist mittlerweile so heiß geworden, dass sogar Chinas Goldgräber ihr Geschäftsmodell zu Gunsten von Lithium ändern! Zijin Mining Group Co., ein großer chinesischer Gold- und Kupferproduzent, kündigte kürzlich mit dem Kauf von Neo Lithium Corp. in Höhe von 960 Mio. CAD (770 Mio. USD) seinen ersten Vorstoß in den boomenden Lithiumsektor an!

Obwohl Zijin ein Gold-Kupfer-Produzent ist und Neo Lithium noch einige Jahre von der kommerziellen Produktion entfernt ist, zeigt dieser Deal, wie heiß der Markt für unabhängige Lithium-Assets ist und wie eifrig die Chinesen sind. Trotz der hohen Unternehmensbewertungen versuchen strategische Akteure im Batteriemetallgeschäft die aktuellen Probleme mit verstopften Lieferketten und höheren Inputkosten mit Übernahmen zu überwinden, um eine dominante Position aufzubauen.

Letzten Monat entfachten zwei chinesische Unternehmen einen Bieterkrieg um unseren ehemaligen Lithium-Highflyer Millennial Lithium Corp., die Lithium-Assets in Argentinien besitzt, wobei Contemporary Amperex Technology Co. schließlich Ganfeng Lithium Co. überbot.

Im Gegensatz zu diesen teils astronomischen Bewertungen, die für Lithium Projekte derzeit gezahlt werden, bringt Ameriwest aktuell gerade einmal rund 35 Mio. CAD auf die Waage, was entschieden zu wenig ist in Anbetracht der exzellenten Voraussetzungen, die sich einem Investoren hier bieten! Nutzen Sie diese Fehlbewertung am Kapitalmarkt aus!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Ameriwest Lithium Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: