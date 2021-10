Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BW Offshore Sold 7.8% Stake in BW Energy at NOK 28 per Share (PLX AI) – BW Offshore sold 7.8% stake in BW Energy at NOK 28 per share. BW Offshore still holds 27.5% stake in BW EnergyBW Energy shares closed at NOK 33.30 yesterday