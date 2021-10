Noch im April vergangenen Jahres notierte der Rohölpreis Corona bedingt auf einem Niveau von 19,33 US-Dollar je Barrel (159 l), im gleichen Zeitraum wurden bereits massive Hilfsmaßnahmen gegen den Pandemie bedingten Abschwung ergriffen. Das befeuerte nur wenig später auch den Rohölpreis und brachte bis zum Jahreswechsel 2020/2021 Gewinne zurück an 55,00 US-Dollar hervor. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Bereich kletterte der Rohölpreis weiter und begab sich bis Sommer dieses Jahres in den Widerstandsbereich zwischen 74,36 und 77,34 US-Dollar aufwärts. Aber auch diese Barriere konnte nur wenig später überwunden werden und führte den Schmierstoff direkt an seine Hochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar zurück. Bereits Mitte dieses Monats wurde in einer technischen Besprechung auf einen Pullback in diesem Bereich hingewiesen, dieser zeichnet sich nun sehr klar ab.

Auf Wochensicht mit Verlusten

Sollten sich weitere Verkäufer dem Aufruf bärischer Marktteilnehmer anschließen, könnte es unterhalb eines Niveaus von 82,30 US-Dollar weiter talwärts gehen, Zielmarken sind um 80,00 sowie darunter bei 77,34 US-Dollar angesiedelt. Denkbar wäre sogar ein Rücklauf auf rund 70,00 US-Dollar, ohne dass der seit April letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend gebrochen wird. Eine bullische Ausgangslage dürfte dagegen erst oberhalb von mindestens 87,00 US-Dollar aktiviert werden können, dies könnte infolgedessen eine neuerliche Kaufwelle in den Bereich von rund 100,00 US-Dollar je Fass bedeuten.