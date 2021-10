Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Daimler Q3 Earnings Beat Consensus; Says on Track for Full Year (PLX AI) – Daimler Q3 EBIT EUR 3,579 million vs. estimate EUR 3,450 million.Q3 adjusted EBIT EUR 3,611 million vs. estimate EUR 3,450 millionQ3 net income EUR 2,573 millionQ3 revenue EUR 40,100 million vs. estimate EUR 39,200 millionDaimler says on …