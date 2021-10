Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

MTU Aero Trims Top End of Revenue Range Guidance (PLX AI) – MTU Aero now sees revenue forecast to be between €4.3 and €4.4 billion in 2021.Adjusted EBIT margin expected to be around 10.5%Previously MTU gave a slightly broader range of €4.3 to €4.5 billion for revenue and predicted an adjusted EBIT …