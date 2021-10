Gerresheimer ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten. Die Corona-Impfkampagnen und die florierenden Geschäfte mit der Pharmaindustrie stimmen den Spezial-Verpackungshersteller zuversichtlich. So sorgt der hohe Bedarf an Glasampullen und Spritzen für die Covid-19-Impfung für ein zusätzliches Umsatzplus von 10 Prozent im Jahresvergleich (im Quartal von Juni bis Ende August). Leider haben steigende Kosten die Gewinnmarge belastet. Das bereinigte Ebitda ging um 0,2 Prozent auf 74,8 Millionen Euro zurück. Als Grund nannte das Management gestiegene Kosten für Rohstoffe wie Kunststoffgranulat, Strom und Gas. Die Marge verschlechterte sich entsprechend um 1,9 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis stieg moderat um 2,8 Prozent auf 31,6 Millionen Euro.

Trotzdem griffen die Markteilnehmer am 12. und 13. Oktober nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zum 3. Quartal beherzt zu und sorgten für eine Bodenbildung des Kursverlaufes im Oktober an der Marke von 77,61 Euro. Die letzten 12 Monate hat sich die Aktie deutlich schlechter entwickelt als der MDAX. Dies ist auch auf die fulminante Kursentwicklung nach dem Corona Sell Off im März 2020 zurückzuführen. Ein Charakter vieler Aktien ist die tendenzielle Rückkehr zum Mittelwert, was auch am Kurs von Gerresheimer beobachtet werden kann. Eine Folge daraus könnte auch der neuerliche Anstieg des Papiers bedeuten. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund eines starken organischen Umsatzwachstums des Konzerns. Die Unterstützungslinie bei 77,61 Euro sollte so schnell nicht unterschritten werden, nachdem sie nach der Präsentation der Zahlen verteidigt wurde. Hier muss die Aktie „nur“ auf 85,01 Euro steigen um ein ansprechendes Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.