Die Pandemie, gestörte Lieferketten und steigende Kosten belasten.

Viele Minengesellschaften leiden immer noch unter letzten, anhaltenden Corona-Beschränkungen, während gleichzeitig ein Mangel an qualifizierten Arbeitern, höhere Kosten für Fracht und Energie sowie andere Kostenfaktoren wie Probleme mit den Lieferketten belasten. Das ist für Goldproduzenten derzeit noch schwieriger als für Industriemetallgesellschaften, da der Goldpreis im Gegensatz zu Kupfer und Co. gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Newmont jedenfalls teilte mit, dass man die Tanami-Mine in Australien auf Grund von COVID19-Restriktionen stilllegen musste. In Kanada hingegen würden verschiedene Standorte an Arbeitsausfällen aufgrund der Pandemie und unter einem Mangel an Fachkräften leiden, sodass die Produktion des gelben Metalls in beiden Ländern gesunken sei.

Wie die Nummer Eins der Goldbranche zudem mitteilte, litt die Produktion der australischen Boddington-Mine unter schwierigen Wetterbedingungen und operativen Verzögerungen. Hinzu kam, dass die Produktion der Goldminen in Nevada wohl am unteren Ender der Prognosespanne für das laufende Jahr liegen wird.

Newmont rechnet nun mit steigenden „all-in sustaining costs“ (AISC) von 1.050 USD pro Unze nach zuvor 970 USD pro Unze, was man mit der sinkenden Produktion sowie mit gestiegenen Abgaben und Steuern begründete. Gleichzeitig geht der Konzern jetzt von einer anrechenbaren Jahresproduktion von rund 6 Mio. Unzen Gold aus. Bislang hatte die Prognose auf 6,5 Mio. Unzen gelautet.

Wie Newmont darüber hinaus meldete, erreichte der bereinigte Gewinn des dritten Quartals 483 Mio. USD oder 60 Cent pro Aktie. Das stellt zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 30% dar, da sowohl der erzielte Goldpreis als auch der Absatz sanken. Im Durchschnitt nämlich erzielte das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende September im Verkauf einen Goldpreis von 1.778 USD pro Unze und damit 135 USD weniger als im Vorjahr. Die anrechenbare Produktion des Septemberquartals bezifferte Newmont mit 1,45 Mio. Unzen, was einen Rückgang von 6% darstellt.

Die AISC des Quartals gab man mit 1.120 USD pro Unze an, was einen Anstieg von 10% bedeutet, der laut Newmont auf einen geringeren Absatz, höhere Dieselkosten und gestiegene Investitionen zurückzuführen war.

