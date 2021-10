Kann die Puma-Aktie das alte Hoch überwinden und danach auf ihrem Weg zum bei 118,63 Euro liegenden Kursziel zumindest auf 115 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) nach einer kurzen Korrektur weiter nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Puma-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie markierte am 05. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 109,70 EUR. Anschließend setzte sie auf das alte Rekordhoch bei 93,44 EUR zurück. Knapp darüber drehte der Wert wieder nach oben ab. Am Mittwoch gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit August. Gestern notierte die Aktie fast am Allzeithoch, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten.