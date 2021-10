Investments in wohnortnahe Lebensmittelmärkte und Quartiersimmobilien werden immer beliebter – und teurer. In einer breit angelegten Studie hat Habona die Erfolgsfaktoren dieses Anlagefokus untersucht.

Investieren im Quartier - krisenresilient und zukunftsfest

Der auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Investment und Asset Manager Habona Invest hat aus gegebenen Anlässen wie Inflationsangst, Diskussion um Preisblasen auf den Immobilienmärkten sowie beginnende Umschichtungen von Vermögenspositionen eine Sonderausgabe seines Immobilienmarktberichtes Habona-Report vorgelegt. Aufgrund der zum Teil dramatischen Erfahrungen institutioneller Investoren mit klassischen Innenstadtimmobilien wie Hotels und Geschäftshäuser einerseits und extremer Renditekompression bei Wohn- und Logistikimmobilien ist eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach systemrelevanter Versorgungsinfrastruktur in Stadtquartieren auch in B- und C-Städten zu verzeichnen. Manuel Jahn, Head of Business Development bei Habona und Initiator der Studie: "Eine dankbare Aufgabe für das Habona Research Center, das als krisenfest geltende und deshalb stark im Investorenfokus stehende Quartier in einer Sonderveröffentlichung zu thematisieren."

Spiel und Kommunikation im Quartierszentrum: Das soziale Kapital als Grundlage für nachhaltige Investments. Foto: © Carla Lo Architekten

Erst im März dieses Jahres hatte Habona in Zusammenarbeit mit JLL und Statista eine vielbeachtete Studie vorgestellt, die die Auswirkungen der Pandemie auf Handelsimmobilien und Siedlungsformen zum Thema hatte. Sie kam zum Ergebnis, dass Immobilien in einem gemischt genutzten, durch vielfältige Angebote geprägten Umfeld sich als äußerst krisenfest erwiesen. In Quartieren integrierte Nahversorgungsimmobilien profitieren dabei von überdurchschnittlich gewachsenem Kunden- und Besucherzuspruch, der sich bisher auf hohem Niveau halten kann. Entsprechend hat auch die Nachfrage institutioneller Investoren nach Immobilien dieser Assetklasse spürbar zugenommen.

Hohe Erwartungshaltungen an das Quartier als Problemlöser

„Die verdichtete Stadt mit gut vernetzten Verkehrswegen […] ist die einzige umweltschonende, nachhaltig lebensfähige Form von Stadt“ Jan Gehl (2016): Städte für Menschen

Die neue Studie belegt, dass sich Stadtplanung und Politik aktuell sehr einig sind, dass gemischt genutzte Quartiere am besten geeignet seien, auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Megatrends - Digitalisierung, Demografie und Mobilität - mit ihren massiven raumwirksamen Folgen für Stadt und Land zu begegnen. Das Autorenteam untersuchte am Beispiel aktueller Quartiersentwicklungen, welche konkreten Eigenschaften für einen nachhaltigen Investmenterfolg verantwortlich sind.