Kaffee Trade: Jetzt Short! Bei Kaffee zeigen die von mir genutzten Vorfilter (CoT-Daten, Saisonalität, Sentiment) weiterhin eine potenzielle Trendwende an. Auch charttechnisch sieht es interessant aus, denn der Kaffeepreis ist zuletzt an einem Widerstand wieder nach unten abgedreht. Aus diesem Grund eröffne ich nun einen weiteren Short-Trade bei Kaffee. Mehr dazu in diesem Video. WKN: DG2H39