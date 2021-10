Securitas Q3 Earnings Top Expectations; Sales Just Below Autor: PLX AI | 29.10.2021, 13:02 | | 22 0 | 0 29.10.2021, 13:02 | (PLX AI) – Securitas Q3 adjusted EBITA SEK 1,605 million vs. estimate SEK 1,541 million.Q3 sales SEK 27,338 million vs. estimate SEK 27,548 millionQ3 EPS SEK 2.59 vs. estimate SEK 2.28Full focus on ­margin enhancement as the impact from covid … (PLX AI) – Securitas Q3 adjusted EBITA SEK 1,605 million vs. estimate SEK 1,541 million.Q3 sales SEK 27,338 million vs. estimate SEK 27,548 millionQ3 EPS SEK 2.59 vs. estimate SEK 2.28Full focus on ­margin enhancement as the impact from covid … (PLX AI) – Securitas Q3 adjusted EBITA SEK 1,605 million vs. estimate SEK 1,541 million.

Q3 sales SEK 27,338 million vs. estimate SEK 27,548 million

Q3 EPS SEK 2.59 vs. estimate SEK 2.28

Full focus on ­margin enhancement as the impact from covid reduces, CEO says

Says seeing positive developments in our electronic security and ­solutions ­business and accelerating growth is a priority going forward

Labor ­shortage and wage pressure remain a challenge

Labor ­shortage and wage pressure remain a challenge

Maintaining the price and wage ­balance is a key priority throughout the Group going into 2022



