Baumwolle zählte zuletzt zu den spannendsten Rohstoffmärkten. Der Preis legte in den vergangenen Wochen eine beachtliche Rally an den Tag und erklomm zwischenzeitlich Niveaus, wie man sie seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte.

Eine erste Phase führte Baumwolle im Februar bis auf knapp 0,95 US-Dollar. In der Folgezeit konsolidierte der Preis ausgiebig und bildete über Wochen und Monate hinweg eine symmetrische Dreiecksformation (rot) aus. Dieses Dreieck wurde schließlich über die Oberseite aufgelöst, doch zunächst konnte der Ausbruch keine Durchschlagskraft entwickeln. Der Preis kam noch einmal auf 0,90 US-Dollar zurück, ehe er erneut Schwung aufnahm.

Dieses Mal entwickelte Baumwolle eine hohe Bewegungsdynamik und ging durch den massiven Widerstandsbereich 0,94 / 0,96 US-Dollar, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Auch der psychologisch relevante Bereich von 1,0 US-Dollar wurde pulverisiert. Damit war der Weg in Richtung 1,07 US-Dollar (Zwischenhoch aus dem September 2011) frei. Zwischenzeitlich scheiterten mehrere Versuche, die Bewegung über die Zone um 1,1 US-Dollar auszudehnen. Damit drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob die Preisrally womöglich doch vor ihrem Ende stehen könnte…

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Oktober, der vor einigen Tagen vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlicht wurde, im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle neutral bis leicht negativ aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 einen leichten Anstieg der Lagerendbestände für Baumwolle auf 87,13 Mio. Ballen vor. Im vorherigen September-Report ging man noch für das Erntejahr 2021 / 2022 von Lagerendbeständen in Höhe von 86,68 Mio. Ballen aus.

Kurzum. Die Aufwärtsbewegung bei Baumwolle befindet sich in einer wichtigen Phase. Aus charttechnischer Sicht muss es für den Preis über die 1,10 US-Dollar gehen, um der Bewegung frische Impulse zu verleihen. Das Preisniveau ist exponiert. Insofern sollten auch etwaige Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Idealerweise bleiben diese auf 1,0 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die Zone 0,96 / 0,94 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.