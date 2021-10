Die Entwicklung der Ölpreise sowie der Verlauf der Quartalsberichtssaison geben gegenwärtig die Richtung für den Arca Oil Index vor.

Der Index haussierte in den letzten Wochen. Dabei ist es erst knapp einen Monate her, dass die Zeichen noch auf Korrektur standen und der Index drohte, nachhaltig unter die 1.000 Punkte abzufallen.

In den Sommermonaten entbrannte ein zähes Ringen um die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Punkten, die in Verbindung mit der wichtigen Zone um 955 Punkte eine vermeintlich belastbare Unterstützung bildete.

Mitte August tauchte der Arca Oil Index jedoch noch einmal unter die 955 Punkte ab. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete zunächst auch seine Wirkung und trieb den Index noch einmal in Richtung 900 Punkte. Im Nachhinein kann man diese Phase als eine Art Marktbereinigung einordnen. Wie so oft während solcher Phasen wurde auch hier der Grundstein für eine Erholung gelegt, wenngleich die zunächst noch ein wenig auf sich warten ließ. Als sie dann kam, wurde es allerdings dynamisch.

Vor dem Hintergrund der anziehenden Ölpreise zündete der Arca Oil Index den Turbo und überwand einen Widerstand nach dem anderen. Die daraus resultierenden Kaufsignale befeuerten die Erholung immer wieder aufs Neue. Vor allem die Rückkehr über die Zone 1.100 / 1.120 Punkte war für den Index aus charttechnischer Sicht eminent wichtig.

Der Arca Oil Index weist nach wie vor eine fulminante Aufwärtsdynamik auf, wenngleich er es zuletzt etwas ruhiger angehen ließ.

Aktuell steht der Bereich 1.180 / 1.200 Punkte im Fokus des Handelsgeschehens. Dieser Widerstandsbereich hat eine hohe Relevanz und könnte zu einer temporären Weichenstellung im Index führen. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte dem Index den Weg in Richtung 1.290 Punkte ebnen. Gleichzeitig gilt anzumerken, dass der Index aufgrund der starken Zugewinne in den letzten Wochen bereits überkauft ist. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden, auch wenn der Index bislang keine gravierende Schwäche erkennen lässt. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf den Bereich 1.120 / 1.100 Punkte begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte der Arca Oil Index auf der Unterseite doch noch einmal in Bedrängnis geraten.