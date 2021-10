Mit beeindruckend ist der Preisanstieg bei Brent C.O. in den letzten Wochen wohl nur unzureichend beschrieben

Der letzte „Schwächeanfall" von Mitte / Ende August legte aus charttechnischer Sicht den Grundstein für diesen beeindruckenden Rally-Impuls.

Zuletzt geriet die Aufwärtsbewegung bei Brent C.O. jedoch etwas ins Stocken. Der Bereich um 85 / 86 US-Dollar limitiert(e) das Handelsgeschehen. Dass der Bereich durchaus eine hohe charttechnische Relevanz hat, verdeutlicht der untere 10-Jahres-Chart. Unter anderem liegt in dieser Zone das markante Hoch aus dem Oktober 2018.

Ein Ausbruch über die Zone 85 / 86 US-Dollar würde eine weiteres starkes Kaufsignal liefern und dem Ölpreis möglicherweise den Weg in Richtung dreistelliger Notierungen ebnen.

Die Sorge vor einem begrenzten Angebot dominiert das Handelsgeschehen gegenwärtig. Die OPEC+ öffnet den Ölhahn derzeit nur zögerlich und bleibt bei ihrer Marchroute (+400.000 bpd pro Monat). Anfang November treffen sich die Ölproduzenten im OPEC+ Format erneut, um über die weitere Strategie zu beraten. Dass es zu einer Änderung der bestehenden Richtlinien auf dem November-Treffen kommt, ist Stand jetzt wohl eher nicht zu erwarten.

Brent C.O. sieht sich unverändert einem tendenziell preistreibenden Umfeld gegenüber. Selbst der recht robuste US-Dollar kann die Stimmung (noch) nicht trüben.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 22.10. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 22.10. mit 430,8 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Anstieg um 4,3 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem geringeren Anstieg im Berichtszeitraum gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 430,8 Mio. Barrel liegt um 6 Prozent unter dem für diesen Zeitpunkt im Jahr entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 22.10. mit 11,3 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche auf einem unveränderten Niveau liegend an.

Kurzum. Brent C.O. hat einen wichtigen Preisbereich erreicht. Nach einer möglichen Ausdehnung der Bewegung über die 86 US-Dollar hinweg könnte die psychologisch relevante Marke von 100 US-Dollar in den Fokus des Marktes rücken. Um das aktuelle Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte Brent C.O. nicht unter die 77 US-Dollar zurücksetzen. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 70 US-Dollar. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft hier auch die 200-Tage-Linie.