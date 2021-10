Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölgiganten Exxon Mobil ist bereits knapp zwei Monate her.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölgiganten Exxon Mobil ist bereits knapp zwei Monate her. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, sodass eine erneute Bestandsaufnahme notwendig wird; zumal der Ölgigant mit den heute vorgelegten Quartalsergebnissen weitere Aufmerksamkeit auf sich zog.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.08. hieß es unter anderem „[…] Mit dem Sprung über die 55 US-Dollar setzt die Aktie ein erstes Zeichen. Gleichzeitig entspannt die Rückkehr das Chartbild (erst einmal). Allerdings sollte Exxon Mobil nun nachsetzen. Das kurzfristige Ziel muss es sein, den Vorstoß über den Widerstand von 57 US-Dollar auszudehnen. Gelingt dieses Unterfangen, käme das einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es nun nicht mehr unter die 53 US-Dollar gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 50 US-Dollar muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

In der Folgezeit tat sich Exxon Mobil zunächst schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Ein abermaliger Test der 53 US-Dollar legte schließlich den Grundstein für die aktuelle Aufwärtsbewegung. Wir haben einen 3-Jahres-Chart bemüht, um die Situation darzustellen.

Die Rückeroberungen der 55 US-Dollar sowie der 57 US-Dollar setzten frische Kräfte frei. Aktuell ringt Exxon Mobil mit der eminent wichtigen Widerstandsmarke von 65 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie den Weg in Richtung 70 US-Dollar ebnen. Dagegen könnte es noch einmal eng werden, sollte Exxon Mobil doch unter die 57 US-Dollar abtauchen müssen.

Aktuell wird die Aktie von Exxon Mobil aber unter anderem von den heute vorgelegten Quartalsergebnissen gestützt. Exxon Mobil verzeichnete einen starken Umsatzanstieg. Nach 46,20 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2020 legte der Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum auf 73,79 Mrd. US-Dollar zu. Den Gewinn gab Exxon Mobil für Q3 / 2021 mit 6,75 Mrd. US-Dollar an; nach -0,68 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2020.