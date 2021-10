Chevron zeigte in den letzten Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung.

Chevron zeigte in den letzten Wochen eine veritable Aufwärtsbewegung. Die Aktie des Ölproduzenten überwand hierbei markante Widerstände. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die charttechnische Lage für die Aktie deutlich verbessert.

Rückblick. So hieß es am 19.09. unter anderem „[…] Chevron steckt gegenwärtig zwischen zwei dominierenden Kursbereichen (100 US-Dollar und 93 US-Dollar) fest und ist auf der Suche nach entsprechenden Impulsen. Mit Blick auf die hohe Relevanz der 100 US-Dollar könnte sich ein Ausbruch über die 100 US-Dollar als „Dosenöffner“ erweisen. In diesem Fall könnte sich die Bewegung in Richtung 110 / 113 US-Dollar ausdehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für die Aktie unter die 93 US-Dollar gehen. Sollte es hierzu kommen, würde der Bereich um 84,5 US-Dollar in den Fokus rücken.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Chevron knackte den Widerstandsbereich um 100 US-Dollar und überwand damit einhergehend den bis dato dominierenden Abwärtstrend. Gleichzeitig wurde die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt.

Chevron generierte mit dem Ausbruch über die 100 US-Dollar bereits ein starkes Kaufsignal und ist nun drauf und dran, ein weiteres Kaufsignal nachzulegen. Hierzu müsste die Aktie „nur“ signifikant über die Zone 110 / 113 US-Dollar ausbrechen. Die heute (29.10.) veröffentlichten Q3-Zahlen wurden wohlwollend vom Markt aufgenommen und geben der Aktie bislang Rückenwind.

Schauen wir auf einige Eckdaten aus dem Bericht. Chevron legte ein beeindruckendes Zahlenwerk vor. Der Ölproduzent gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 44,71 Mrd. US-Dollar an. Im 3. Quartal 2020 waren es „bescheidene“ 24,45 Mrd. US-Dollar. Das immense Umsatzwachstum schlug auch auf andere Kennzahlen durch. So wurde der Nettogewinn auf 6,1 Mrd. US-Dollar gesteigert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wies Chevron noch einen Verlust in Höhe von -0,207 Mrd. US-Dollar aus.

Kurzum. Die Chevron-Aktie hat das Momentum nicht erst seit der Zahlenveröffentlichung auf ihrer Seite. Die aktuelle Konstellation gibt es her, dass die Aktie sogar noch einmal nachlegen kann. Ein signifikanter Ausbruch über 113 US-Dollar (vielversprechender Versuch ist angelaufen) könnte der Aktie den Weg in Richtung 122+ US-Dollar ebnen (sh. 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis). Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte es für Chevron nun nicht mehr unter die 100 US-Dollar.