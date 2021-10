Die DAX-Vola fand heute vornehmlich auf Unterseite statt. Sie endete mit nahezu unverändertem Schlusskurs und brachte damit die Woche am Ende doch noch zurück in die Gewinnzone.

Kursrückläufer im DAX wieder gekauft

Zum Handelsstart lasteten die Ergebnisse von Amazon und Apple auf dem Markt. Dieser Belastungsfaktor sollte noch länger nachwirken, aber nicht bis zum Handelsende.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten schwachen Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Zuvor hatte der DAX nach der EZB-Sitzung kaum reagiert. Es gab dort auch keine neuen Erkenntnisse, die den Markt aus der Niedrigvolaphase hätten treiben können. Ebenso war der Handel in den USA eher ruhig. Erst in der Nachbörse kam es zu Verwerfungen. Gemeint sind die Quartalszahlen von Apple und Amazon, welche nachbörslich gemeldet wurden.

Beide Aktien regierten negativ, da die Analystenerwartungen verfehlt wurden. Amazon leidet unter den erhöhten Transportkosten infolge der Rohstoffpreise, die natürlich für Transportunternehmen ein wesentlicher Faktor sind. Bei Apple waren coronabedingte Produktionsausfälle und weitere Lieferschwierigkeiten im Chipsektor der Grund, mehrere Milliarden Umsatz nicht zu generieren. Dafür waren das iPhone und allen anderen Bereiche vom Umsatzwachstum sehr gut vorzeigbar. Die Abschläge in der Nachbörse waren damit nicht so hoch wie bei Amazon. Auf beide Werte schauen wir in der Vorbörse ausführlich mit den ersten Kursen des Tages an der LS-X in Euro.

Weitere Auswertungen nach Quartalszahlen und einen schwachen DAX zum Mittag kommentierte unser Händler Erdem am Mittag für uns in diesem Interview:

Nach zwei Tagen mit wenig Volatilität ging es heute im DAX viel volatiler durch den Handelstag. Bis zum Mittag umfasste die Schwankungsbreite 180 Punkte oder genau die Strecke vom Dienstag, als wir über 15.600 Punkte aus der Range ausbrachen. Dieser Ausbruch ist nun auf der Unterseite wieder eingeholt worden. Woran lag dies?

Unser Händler Erdem verweist auf die EZB-Sitzung von gestern und die Volatilitätskennzahlen im mittelfristigen Chartbild. Ein weiterer Grund waren die Quartalszahlen vom Vorabend, die seitens Amazon und Apple für Verunsicherung in der Nachbörse sorgten. Davon haben sich die Kurse aber im europäischen Handel zumindest stabilisiert.

Weiterhin schauen wir auf Volkswagen, die in einigen Sparten sogar negative Ergebnisse zum Konzernergebnis beitrugen. Zu nennen sind dabei Skoda oder auch Seat. Dennoch blieb ein Gewinn im dritten Quartal zurück, aber für Q4 auch eine Gewinnwarnung.

Das Tief vom Mittag lag dann erneut am Bereich der Vorwoche, der schon als "Übertroffen" galt. Marktteilnehmer hatten dies womöglich als Re-Test interpretiert, denn ab diesem Niveau schwenkte das Sentiment deutlich um. Bis zur Wall Street Eröffnung konnte die 15.600 zurückerobert werden und im weiteren Verlauf sogar ein neues Tageshoch herausgearbeitet.

Maßgeblich waren dabei die US-Wirtschaftsdaten. Der Geschäftsklimaindex für den Großraum Chicago stieg im Oktober um 3,7 Punkte auf 68,4 Punkte und lag damit deutlich über den Erwartungen. Auch der Konsumklimaindex der Uni-Michigan legte im Oktober zu. Er beträgt nun 71,7 Punkte und notierte leicht über den Schätzungen.

Das Tageshoch lag sehr nah am Vortagesschluss, sodass hier ein minimales Minus nach diesem volatilen Tag. Er hatte eine Schwankungsbreite von knapp 200 Punkten. Dies entspricht der gesamten Schwankung der Vorwoche, was demnach ein Ausreißer-Tag war.

Im Tagesverlauf sieht man zudem, dass der Index auch nachbörslich noch weiter zulegen konnte:

Alle entsprechenden Tagesparameter vom DAX-Handelstag sind hier aufgeführt:

Eröffnung 15.579,90 Tageshoch 15.689,66 Tagestief 15.495,51 Vortageskurs 15.696,33 Schlusskurs 15.688,77

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Nachdem wir am Morgen über Volkswagen gesprochen hatten, sollte auch noch Daimler erwähnt werden. Denn die Aktien markierten heute ein neues Mehrjahreshoch. Trotz des Absatzeinbruchs durch die Chip-Krise konnte im dritten Quartal der Gewinn gesteigert werden und zwar um 21 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro. Beim Umsatz wurde "nur" das Vorjahresniveau von 40,1 Milliarden Euro erreicht. Das Unternehmen sieht sich aber "auf Kurs".

Im Minus notierten heute Delivery Hero und der Kochboxenversender HelloFresh. Dieser Wert fiel nun schon den zweiten Tag in Folge. Spezifische Meldungen fanden sich eher beim Essenslieferanten. Er geht einen Schritt bei der Expansion zurück und hat die Veräußerung der koreanischen Tochter an Affinity Equity Partners, GS Retail und Permira-Fonds abgeschlossen. Rund 590 Millionen Euro bringt dieser Verkauf.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart weiterhin verhalten

Das zwischenzeitliche Minus im DAX war für einige Marktteilnehmer erneut ein Kaufgrund. Dieses Phänomen beobachteten wir in den vergangenen Wochen häufiger.

Damit konnte sich sich der DAX auf Wochensicht ins Plus retten und fast auf der gleichen Ausgangsbasis wie am Donnerstag- und Mittwochabend ganz nah an der 15.700 den Handel beenden. Ein Zeichen von Stärke für die neue Woche?

Dann beginnt ein neuer Kalendermonat, der statistisch häufig stark startet. Vielleicht nahmen die Marktteilnehmer dies schon etwas vorweg.

Mit Blick auf den Tageschart bleibt es somit spannend:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen später mit einem Händler auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

