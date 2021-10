Der Euro konnte sich bereits vom markanten Oktober-Tief lösen und auch schon die ersten nennenswerten Teilerfolge verbuchen, doch die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Euro noch ins Haus, wie ein Blick auf den Chart

Der Euro konnte sich bereits vom markanten Oktober-Tief lösen und auch schon die ersten nennenswerten Teilerfolge verbuchen, doch die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Euro noch ins Haus, wie ein Blick auf den Chart von EUR / USD deutlich zeigt.

Das noch immer gültige Korrekturszenario führte den Euro vom markanten Zwischenhoch im Mai dieses Jahres, das bei 1,22+ US-Dollar markiert wurde, auf ein Tief bei 1,15+ US-Dollar, das im Oktober ausgebildet wurde.

Der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch ist bislang als Reaktion auf die vorherigen Verluste einzustufen. Der Euro muss in puncto Nachhaltigkeit noch nachbessern. Vor diesem Hintergrund wäre aus technischer Sicht ein Comeback oberhalb von 1,17 US-Dollar ein erster wichtiger Fingerzeig. Bis dahin ist das Ganze noch mit entsprechender Vorsicht zu genießen.

Maßgeblichen Anteil am Erholungsszenario des Euro hat der starke Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone. Die EZB steht gegenwärtig auf dem Standpunkt, dass die hohe Inflation nur temporären Charakter haben wird und im Jahr 2022 wieder abflauen sollte. Die Marktakteure sind jedoch offenkundig davon nicht vollends überzeugt und beginnen ein Szenario einzupreisen, in dem die EZB über kurz oder lang gezwungen sein könnte, aufgrund der Inflationsentwicklung doch eine restriktivere Politik zu fahren. Den weiteren Veröffentlichungen von Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone dürfte daher eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

In den nächsten Handelstagen stehen aufgrund des Monatsbeginns zahlreiche Wirtschafts- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. In den USA wird es darüber hinaus spannend, gibt die US-Notenbank doch am kommenden Mittwoch (03.11.) ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Besondere Beachtung dürften die begleitenden Kommentare und Kommuniqués erfahren.

Kurzum. Um bei EUR/USD bereits von einer Trendwende zu sprechen, ist es noch zu früh. Nichtsdestotrotz könnte der Euro vor einer Erholung stehen. Ein Ausbruch über die 1,17 US-Dollar würde dem Erholungsszenario weitere Relevanz verschaffen. Auf der Unterseite haben die 1,152 US-Dollar (markantes Oktober-Tief) eine zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung vonnöten werden.