Der Chart offenbart es: Das Britische Pfund hat aktuell ein dickes Brett zu bohren.

GBP/USD zählt unserer Meinung nach gegenwärtig zu den spannendsten Währungspaaren. Nach einer längeren Korrekturphase hat das Britische Pfund in den letzten Wochen zu alter Stärke zurückgefunden und treibt den US-Dollar gegenwärtig vor sich her.

Die Bemühungen des Pfunds könnten nun einen weiteren Teilerfolg verbuchen, wenn es ihm gelingen sollte, das aktuell umkämpfte Widerstandscluster aufzubrechen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Was zunächst als Reaktion auf die vorherigen Verluste begonnen hatte, hat mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen. Wichtige Marken konnten vom Pfund zurückerobert werden; unter anderem ist hier der Bereich um 1,36 US-Dollar zu nennen. Die Erholung des Britischen Pfunds gewann daraufhin weiter an Kraft und Relevanz. Und es könnte weitergehen, denn aktuell erreicht GBP/USD den eminent wichtigen Widerstandsbereich 1,375 / 1,38. Der Abwärtstrend (grün), die 200-Tage-Linie, die 38-Tage-Linie sowie diverse Horizontalwiderstände bilden hier ein Cluster und stellen so für das Britische Pfund eine veritable Herausforderung dar. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Ein signifikanter Ausbruch über die 1,38 US-Dollar würde dem Pfund ein wichtiges Kaufsignal liefern und ihm die Tür in Richtung 1,40 US-Dollar aufstoßen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 1,40 US-Dollar hinweg wäre dann auch aus Sicht des Pfunds ein weiterer Meilenstein. […]“.

Der Chart offenbart es: Das Britische Pfund hat aktuell ein dickes Brett zu bohren. Zwischen 1,375 US-Dollar und 1,40 US-Dollar türmen sich die Widerstände. Die aktuell umkämpfte Zone um 1,385 US-Dollar stellt für das Pfund aus charttechnischer Sicht eine besondere Herausforderung dar, fallen doch in diesem Bereich die 200-Tage-Linie sowie ein relevanter Horizontalwiderstand zusammen. Eine weitere wichtige Hürde innerhalb des Clusters (1,375 US-Dollar / 1,40 US-Dollar) ist bei 1,39 US-Dollar auszumachen.

Mit Blick auf die Relevanz der Zone 1,375 US-Dollar / 1,40 US-Dollar wird es für das Pfund sicherlich kein einfaches Unterfangen, sich dort hindurch zu arbeiten. In den letzten Handelstagen war es in Bezug auf britische Konjunktur- und Preisdaten etwas ruhig, doch in der kommenden Woche dürfte sich das ändern. Neben einigen wichtigen Wirtschaftsdaten (u.a. wird am Montag (01.11.) der britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und am Mittwoch (03.11.) der britische Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht) steht am kommenden Donnerstag (04.11.) die Leitzinsentscheidung der Bank of England an.

Einen Tag zuvor am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt.

Kurzum. Die Fülle der anstehenden Daten und Termine könnte für Bewegung bei GBP/USD sorgen. Auf der Oberseite muss sich das Britische Pfund durch den Widerstandsbereich 1,375 / 1,40 US-Dollar wühlen. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 1,36 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 1,34 US-Dollar wäre als Rückschlag zu bewerten und müsste eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.